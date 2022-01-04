Об изменении перечня документов при регистрации транспорта напомнили псковичам

16:18, 04 января 2022, ПАИ

30 декабря 2021 года вступил в законную силу Федеральный закон от 30.12.2021г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 494-ФЗ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

Одновременно с изменениями проведения технического осмотра в отношении отдельных категорий транспортных средств, перечень документов, необходимых для регистрации транспортных средств, указанных в статье 2 Федерального закона № 494-ФЗ, дополнен диагностической картой.

Таким образом, при регистрации транспортного средства, с года выпуска которого прошло более 4 лет, необходимо наличие действующей диагностической карты о прохождение технического осмотра транспортного средства, сведения о диагностической карте должны быть внесены в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО).

Предоставление диагностической карты на бумажном носителе не требуется.