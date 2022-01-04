Золото, корабли и котики: настольные игры для праздничного вечера

17:32, 04 января 2022, ПАИ

Новогодние выходные – это время приятных встреч с друзьями и родными. Мы подготовили для вас список настольных игр, которые подарят вам уютные вечера в веселой компании и никого не оставят равнодушными.

1. «Каркассон»

Вы любите строить и создавать? Значит, эта игра для вас! Вам предстоит освоить территории вокруг Каркассона, одного из крупнейших замков, а позже и городов Франции. На время игры вы становитесь феодалом, который разведывает, что да как в окрестных землях: берете под контроль дороги, захватываете пахотные угодья, строите города и монастыри.

Правила – простые, вариантов партий – вагон и маленькая тележка. Никакого страдающего средневековья – только радость созидания!

2. «Цитадели»

Хотите купить квартал? Отдам недорого! «Цитадели» – всемирно известная градостроительная настольная игра Бруно Файдутти. Вы получаете золото, выбираете себе карты кварталов, а затем можете застраивать целые районы, тратя на это свой капитал.

Цель игры – построить самый престижный, самый дорогой город. Если вы на какую-то долю секунды подумали, что это просто, - значит, вы просто пока не играли в «Циталеди». Персонажи игры не дадут вам расслабиться.

3. «За бортом»

Название игры говорит само за себя: на полчаса вы и остальные игроки окажетесь пассажирами корабля, который потерпел крушение. У каждого из вас будут полезные скиллы, которые помогут выжить в спасательной шлюпке.

В этой игре как в классическом статусе: все сложно. Места в лодке мало - придется уменьшить количество игроков. Какую стратегию вы выберете - кооперироваться с другими персонажами или силой выталкивать соперников за борт? В общем, спасение утопающего – дело рук… Ну, вы поняли!

4. «Гномы-вредители»

Борода, эль, принцессы и золото – вот четыре кита, на которых стоит мир гномов. И если с первыми тремя все более-менее понятно, то с золотом придется повозиться.

В этой игре вы отправитесь на поиски драгметалла в тёмную шахту, полную самородков. Идти вам придется лесами далекими, горами высокими и лабиринтами глубокими. Но это не все сложности, которые вам встретятся. Самое обидное: не все гномы белые и пушистыечестные. Есть те, кто попытается помешать своим братьям. Иначе как вредителями таких гномов и не назовешь. Друзья, среди вас такие точно есть...

5. «Свинтус»

Если ты смелый, ловкий, умелый, «Свинтус» тебя зовет! Это быстрая и весёлая карточная игра для компании из 2-10 человек практически любого возраста. От вас - быстрая реакция и смекалка, от игры - простые правила, динамичность и азарт. Спрашивается: а что еще для счастья надо? «Свинтус» точно станет козырем вашего вечера и поднимет настроение всей компании.

6. «Взрывные котята»

Все любят котят, но не все знают, на что они способны! Особенно если рядом с ними окажутся… взрывчатки.

По сути эта игра чем-то напоминает русскую рулетку: вы тянете по очереди карты из колоды, и, если кому-то попадается один из взрывных котеек, он тут же взрывается и выбывает из игры. Но это не точно. Ведь есть карты и комбинации, которые помогут спастись от взрывного финала.

7. «Манчкин»

«Манчкин» - мечта для тех, кто любит играть долго, с «подставами» и «жаркими» драками. Это ролевая игра, в которой надо ходить по подземелью, вытаскивать чудовищ для битвы и получать уровни и сокровища. Проклятия, усилители зелий, зависть и коварство – если вы хотите узнать получше своих друзей, велкам! Желаем дойти до победного 10-го уровня!

8. «Хугермугер»

Игра может чем-то напоминать знаменитое UNO. Карты четырех цветов и задача избавиться от всего богатства, что оказалось у вас на руках.

Звучит просто? Не тут-то было. На каждой карточке написано условие, которое необходимо немедленно выполнить. Например, играть, не используя пальцы рук, улыбаться, высунув при этом язык и закрыв один глаз, стоять на корточках, издавать звуки животных. Или же аплодировать каждый раз, когда кто-то кладет карту. Игра не только заставит вас посмеяться, но и потребует максимальной концентрации внимания.

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ.