Лучшим шахматистом Псковской области признан Алексей Захаров

18:14, 04 января 2022, ПАИ

По итогам работы конкурсной комиссии областного спортивного мероприятия «Бал чемпионов», который организован комитетом по спорту Псковской области совместно с ГБУ «Центр спортивной подготовки», за достижения на международном уровне в номинации «Лучший спортсмен Псковской области» звания удостоен юный шахматист Псковской области, кандидат в мастера спорта России, победитель первенства Европы и первенства России 2021 года по шахматам Алексей Захаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Спортсмены, награждаемые в номинации «Лучший спортсмен Псковской области», должны были показать высокий результат на официальных соревнованиях, включенных в Единый календарный план спортивных соревнований Министерства спорта России и соответствовать следующим требованиям:

1. Победитель, призер или участник Олимпийских, Паралимлийских, Сурдлимписйских игр, Всемирных игр, Универсиад, чемпионата мира, Европы, первенства мира или Европы, Кубка мира или Европы.

2. Член спортивной сборной команды Российской Федерации.

Заслуженная награда вручена Алексею Захарову на торжественной церемонии награждения лучших спортсменов и тренеров Псковской области «Бал чемпионов» за 2021 год, которая прошла в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. В торжественной церемонии принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Свою шахматную карьеру Алексей Захаров начал с начальной школы, где обучался шахматной игре сначала у псковских шахматных педагогов: у учителя шахматного всеобуча естественно-математического лицея № 20 города Пскова Саида Беннедина, в спортивных секциях у тренеров по шахматам: Анны Лабусовой, Натальи Поляковой, Александра Шпака и Григория Шаранкова, а подготовку к первенству Европы — у Алексея Илюшина (Саратовская область).