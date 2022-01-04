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Культура

Новая экскурсия появилась в «Михайловском»

Юлия Леонычева. Из иллюстраций к «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Александр Невский. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Новую тематическую экскурсию «От Александра к Александру» (12+) включили в афишу нынешних новогодних и Рождественских праздничных дней в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Экскурсия, премьера которой назначена на 5 января, называется «От Александра к Александру». Сотрудник музея расскажет своим слушателям о том, что объединяет Пушкин и Невского: от общего имени до отдельных подробностей биографии поэта. Серьёзно изучавший историю Отечества, в целом, и историю своего рода, в частности, Пушкин гордился тем, что его «…предок Ратча мышцей бранной святому Невскому служил» (из стихотворения «Моя родословная» 1830 года). Доказано и то, что поэт был потомком великого полководца, канонизированного Русской Православной Церковью в лике чудотворцев на Московском Соборе 1547 года, отметили в музее.

Маршрут рассчитан на пять часов и объединяет несколько музейных объектов, в том числе Святогорский монастырь, мемориальные усадьбы «Михайловское» и «Петровское». Ориентирована новая экскурсия, прежде всего, на старших школьников, студентов, всех, кто интересуется историей России.

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