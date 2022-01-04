Из-за тумана и мокрой дороги водитель на «Ладе» съехал в овраг в Пустошкинском районе

15:00, 04 января 2022, ПАИ



Фото: Газета "Вперед"



Фото: Газета "Вперед"



Фото: Газета "Вперед"





4 января на 443-м километре трассы Р23 на территории Пустошкинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Вперед».

Автомобиль «Лада-Ларгус» двигался в сторону города Санкт-Петербурга. Не доезжая 1,5 километра до деревни Ночлегово, водитель не справился с управлением и съехал в придорожный овраг. Одними из причин произошедшего, возможно, стали туман и мокрая дорога.

Водитель от госпитализации отказался. На место происшествия прибыли бригада скорой помощи, служащие ПСЧ-26, сотрудники Себежского ГИБДД.