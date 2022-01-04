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Происшествия

Велосипедист пострадал в аварии в Печорском районе

  • ДТП с велосипедистом в Печорском районе 4 января
    Фото: Печорская правда
  • ДТП с велосипедистом в Печорском районе 4 января
    Фото: Печорская правда
  • ДТП с велосипедистом в Печорском районе 4 января
    Фото: Печорская правда
  • ДТП с велосипедистом в Печорском районе 4 января
    Фото: Печорская правда

4 января около 12:10 на 36-м километре автодороги Псков - Рига, около поворота на деревню Борщевицы, водитель иномарки не справился с управлением и сбил велосипедиста. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Печорская правда».

«Форд Фиеста», за рулём которого находился тридцатипятилетний житель Санкт-Петербурга, пытался объехать велосипедиста, следовавшего в попутном направлении в сторону Изборска.

Для совершения манёвра иномарка выехала на встречную полосу. После этого «Форд» два раза развернуло, выбросило на обочину. На обочине был задет велосипедист 1946 года рождения. Первую помощь пострадавшему оказал водитель иномарки. А экстренные службы вызвали пассажирки «Форда». 

В результате аварии пострадал мужчина, госпитализированный в Псковскую областную больницу. Автомобиль получил технические повреждения. 

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, скорой помощи.

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