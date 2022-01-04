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Спорт

Лучшие интервью ПАИ с псковскими спортсменами

Для тех, кто устал от новогодних застолий и соскучился по активному образу жизни, Псковское агентство информации предлагает вдохновиться историями псковских спортсменов. Смотрите интервью с гостями Медиацентра ПАИ в специальной спортивной подборке. 

Настольный теннис — Встреча с мастером спорта по настольному теннису, участнице Паралимпийских игр в Токио Сашей Васильевой. Наша Саша о соревнованиях в Токио - YouTube.   

Фигурное катание — Пресс-конференция с победительницей Всероссийских соревнований по фигурному катанию среди мастеров спорта Лерой Зайцевой. О развитии псковского фигурного катания - YouTube

Художественная гимнастика — Встреча с тренером по художественной гимнастике Натальей Яковлевой, и псковскими гимнастками Дарьей Сергеевой и Златой Губкиной. Псковичи на шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Первые» - YouTube

Парусный спорт — Пресс-конференция с учредителем «Псковской парусной регаты» Алексеем Грунёнышевым и известным яхтсменом Сергеем Оверкиным.

Пресс-конференция, посвященная проведению XVII Псковской парусной регаты - YouTube

Велоспорт — Пресс-конференция с победителем велогонки Мира Юрием Захаровым и  директором Центра спорподготовки Андреем Сидоровым. Пресс-конференция, посвященная проведению соревнований по велоспорту - YouTube

Воркаут — Пресс-конференция с лидером движения Street Workout в Псковской области Виталием Дидычем .  Брифинг, посвященный проведению в Пскове Workout Games Pskov 2021 - YouTube

Вейкбординг   - Пресс-конференция с президентом  региональной федерации воднолыжного спорта Станиславом Егоровым. Брифинг, посвященный проведению в Пскове Workout Games Pskov 2021 - YouTube

Киберспорт — Пресс-конференция с заместителем председателя федерации компьютерного спорта Псковской области Давидом Мошура. Пресс-конференция, посвященная развитию киберспорта в Псковской области - YouTube

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