Volkswagen Polo и Škoda столкнулись в Печорском районе
В Печорском районе на автодороге Изборск – Печоры на повороте на Старый Изборск столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Škoda, передает корреспондент Псковского агентства информации.
После удара Škoda угодила в кювет. В аварии никто не пострадал. На месте ДТП сейчас работают пожарные, Скорая помощь и сотрудники ДПС.
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