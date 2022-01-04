Volkswagen Polo и Škoda столкнулись в Печорском районе

17:07, 04 января 2022, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В Печорском районе на автодороге Изборск – Печоры на повороте на Старый Изборск столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Škoda, передает корреспондент Псковского агентства информации.

После удара Škoda угодила в кювет. В аварии никто не пострадал. На месте ДТП сейчас работают пожарные, Скорая помощь и сотрудники ДПС.