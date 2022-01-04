Опубликованы результаты второго игрового дня первенства Пскова по мини-футболу среди команд 2011-2012 годов рождения
Опубликованы результаты второго игрового дня первенства Пскова по мини-футболу среди команд 2011-2012 годов рождения. Данные привёл паблик футбольной школы «Стрела» Псков.
«Псков» (1) – «Спартак-Юниор» 5:3
«Стрела» (12-1) – «Стрела» (3) 7:1
«Псков» (2) – «Псков» (12-1) 4:0
«Спартак-Юниор» (12-2) – «Стрела» (2) 0:3
«Стрела» (1) – «Стрела» (12-2) 2:0
«Спартак-Юниор» (12-1) – «Псков» (12-2) 3:0
полуфинал 1-4. «Псков» (1) – «Псков» (2) 1:0
полуфинал 1-4. «Спартак-Юниор» (12-1) – «Стрела» (2) 3:2
полуфинал 5-8. «Стрела» (12-1) – «Псков» (12-2) 4:1
полуфинал 5-8. «Спартак-Юниор» – «Стрела» (1) 6:2
полуфинал 9-12. «Псков» (12-1) – «Стрела» (3) 2:2 по пенальти 2:3
полуфинал 9-12. «Спартак-Юниор» (12-2) – «Стрела» (12-2) 4:0
5 января (среда)
10.00 за 11 место. «Псков» (12-1) – «Стрела» (12-2)
10.40 за 9 место. «Спартак-Юниор» (12-2) – «Стрела» (3)
11.20 за 7 место. «Псков» (12-2) – «Стрела» (1)
12.00 за 5 место. «Спартак-Юниор» – «Стрела» (12-1)
12.40 за 3 место. «Псков» (2) – «Стрела» (2)
13.20 Финал. «Псков» (1) – «Спартак-Юниор» (12-1)
группа «А»:
«Псков» (1) – тренер Илья Викторович Ягодкин
«Спартак-Юниор» – тренер Иван Иванович Ершов
«Стрела» (12-1) – тренер Антон Константинович Логинов
«Стрела» (3) – тренер Игнатьев Алексей Дмитриевич
группа «В»:
«Псков» (2) – тренер Андрей Геннадьевич Чванов
«Псков» (12-1) – тренер Андрей Анатольевич Дмитриев
«Стрела» (2) – тренер Илья Николаевич Орлов
«Спартак-Юниор» (12-2) – тренер Артём Александрович Добринский
группа «С»:
«Стрела» (1) – тренер Илья Николаевич Орлов
«Псков» (12-2) – тренер Антон Игоревич Ременчик
«Спартак-Юниор» (12-1) – тренер Артём Александрович Добринский
«Стрела» (12-2) – тренер Антон Константинович Логинов.
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Опубликованы результаты второго игрового дня первенства Пскова по мини-футболу среди команд 2011-2012 годов рождения
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