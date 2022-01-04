Опубликованы результаты второго игрового дня первенства Пскова по мини-футболу среди команд 2011-2012 годов рождения

18:42, 04 января 2022, ПАИ

Опубликованы результаты второго игрового дня первенства Пскова по мини-футболу среди команд 2011-2012 годов рождения. Данные привёл паблик футбольной школы «Стрела» Псков.

«Псков» (1) – «Спартак-Юниор» 5:3

«Стрела» (12-1) – «Стрела» (3) 7:1

«Псков» (2) – «Псков» (12-1) 4:0

«Спартак-Юниор» (12-2) – «Стрела» (2) 0:3

«Стрела» (1) – «Стрела» (12-2) 2:0

«Спартак-Юниор» (12-1) – «Псков» (12-2) 3:0



полуфинал 1-4. «Псков» (1) – «Псков» (2) 1:0

полуфинал 1-4. «Спартак-Юниор» (12-1) – «Стрела» (2) 3:2

полуфинал 5-8. «Стрела» (12-1) – «Псков» (12-2) 4:1

полуфинал 5-8. «Спартак-Юниор» – «Стрела» (1) 6:2

полуфинал 9-12. «Псков» (12-1) – «Стрела» (3) 2:2 по пенальти 2:3

полуфинал 9-12. «Спартак-Юниор» (12-2) – «Стрела» (12-2) 4:0



5 января (среда)

10.00 за 11 место. «Псков» (12-1) – «Стрела» (12-2)

10.40 за 9 место. «Спартак-Юниор» (12-2) – «Стрела» (3)

11.20 за 7 место. «Псков» (12-2) – «Стрела» (1)

12.00 за 5 место. «Спартак-Юниор» – «Стрела» (12-1)



12.40 за 3 место. «Псков» (2) – «Стрела» (2)

13.20 Финал. «Псков» (1) – «Спартак-Юниор» (12-1)





группа «А»:

«Псков» (1) – тренер Илья Викторович Ягодкин

«Спартак-Юниор» – тренер Иван Иванович Ершов

«Стрела» (12-1) – тренер Антон Константинович Логинов

«Стрела» (3) – тренер Игнатьев Алексей Дмитриевич



группа «В»:

«Псков» (2) – тренер Андрей Геннадьевич Чванов

«Псков» (12-1) – тренер Андрей Анатольевич Дмитриев

«Стрела» (2) – тренер Илья Николаевич Орлов

«Спартак-Юниор» (12-2) – тренер Артём Александрович Добринский



группа «С»:

«Стрела» (1) – тренер Илья Николаевич Орлов

«Псков» (12-2) – тренер Антон Игоревич Ременчик

«Спартак-Юниор» (12-1) – тренер Артём Александрович Добринский

«Стрела» (12-2) – тренер Антон Константинович Логинов.