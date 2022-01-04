Николай Козловский объявил конкурс на лучшую новогоднюю ёлку во дворах Великих Лук
Глава Великих Лук Николай Козловский дал старт конкурсу на лучшую новогоднюю елку во дворе! Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Мэр города также рассказал, что в 2021 на территории дворов установлено порядка 120 новогодних елей. К их украшению великолучане подошли серьёзно. Многие ёлки были украшены и самодельными украшениями, которые старательно делали как дети, так и взрослые.
Итоги конкурса подведут в группе Общественных советников , а сам конкурс продлится до 15 февраля.
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