Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Николай Козловский объявил конкурс на лучшую новогоднюю ёлку во дворах Великих Лук

В Великих Луках около 120 новогодних елей находится во дворах. Фото Instagram

Глава Великих Лук Николай Козловский дал старт конкурсу на лучшую новогоднюю елку во дворе! Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Мэр города также рассказал, что в 2021 на территории дворов установлено порядка 120 новогодних елей. К их украшению великолучане подошли серьёзно. Многие ёлки были украшены и самодельными украшениями, которые старательно делали как дети, так и взрослые.

Итоги конкурса подведут в  группе Общественных советников , а сам конкурс продлится до 15 февраля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

04 января 2022

Николай Козловский объявил конкурс на лучшую новогоднюю ёлку во дворах Великих Лук
04 января 2022

Небольшой снег и 2 градуса тепла обещают псковичам 5 января

04 января 2022

Михаил Ведерников рассказал, когда возобновят работу катки в Финском парке и на «Машиностроителе»

04 января 2022

Михаил Ведерников: Динамика снижения заболеваемости COVID-19 в Псковской области неплохая, но расслабляться не нужно

04 января 2022

Более 23 млн рублей получил Дновский район на реализацию региональных проектов в 2021 году

04 января 2022

Катки в Финском парке и на стадионе «Машиностроитель» в Пскове закрылись из-за непогоды

04 января 2022

На 98,5% выполнены мероприятия нацпроектов 2021 года в Псковской области

04 января 2022

Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...