Николай Козловский объявил конкурс на лучшую новогоднюю ёлку во дворах Великих Лук

19:36, 04 января 2022, ПАИ

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Глава Великих Лук Николай Козловский дал старт конкурсу на лучшую новогоднюю елку во дворе! Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Мэр города также рассказал, что в 2021 на территории дворов установлено порядка 120 новогодних елей. К их украшению великолучане подошли серьёзно. Многие ёлки были украшены и самодельными украшениями, которые старательно делали как дети, так и взрослые.

Итоги конкурса подведут в группе Общественных советников , а сам конкурс продлится до 15 февраля.