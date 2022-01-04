Низкая облачность над Псковом привела к задержке рейса самолёта из Сочи
Вылет воздушного судна авиарейса Сочи-Псков задержался на 52 минуты из-за погодных условий – над Псковским аэропортом была низкая облачность. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области. Сейчас самолёт успешно приземлился в аэропорту «Княгиня Ольга» и в 19:42 вылетел обратно в Сочи, сообщил директор псковского аэропорта Артём Тарасов.
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