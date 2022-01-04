В Пскове за кражу разыскиваются двое мужчин

20:19, 04 января 2022, ПАИ

В одном из заведений общественного питания в центре города Пскова произошла кража. По предварительной оценке, кража нанесла значительный ущерба владельцу предприятия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о данных гражданах, просят позвонить по телефону 8-911-387-71-75 (Максим) или в отдел полиции по телефону 02.

Анонимность гарантируется. Видео с камер наблюдения опубликовано в Telegram-канале «Псковская сводка».