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Общество

Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

Пользователи Telegram пожаловались на нестабильную работу мессенджера. Фото iXBT

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера. За последний час было зафиксировано более 485 сообщений о неполадках. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Как сообщается на сайте, 47% пользователей недовольны работой именно приложения. У 37% наблюдаются сбои при подключении сервера, еще 16% не могут оправить сообщения в мессенджере. 

Представители Telegram пока никак эту информацию в СМИ не прокомментировали.

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