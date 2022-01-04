Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

20:47, 04 января 2022, ПАИ

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера. За последний час было зафиксировано более 485 сообщений о неполадках. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Как сообщается на сайте, 47% пользователей недовольны работой именно приложения. У 37% наблюдаются сбои при подключении сервера, еще 16% не могут оправить сообщения в мессенджере.

Представители Telegram пока никак эту информацию в СМИ не прокомментировали.