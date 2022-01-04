Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера. За последний час было зафиксировано более 485 сообщений о неполадках. Об этом сообщает сайт Downdetector.
Как сообщается на сайте, 47% пользователей недовольны работой именно приложения. У 37% наблюдаются сбои при подключении сервера, еще 16% не могут оправить сообщения в мессенджере.
Представители Telegram пока никак эту информацию в СМИ не прокомментировали.
Как планируете провести новогодние каникулы?
Михаил Ведерников рассказал, когда возобновят работу катки в Финском парке и на «Машиностроителе»
Михаил Ведерников: Динамика снижения заболеваемости COVID-19 в Псковской области неплохая, но расслабляться не нужно
Более 23 млн рублей получил Дновский район на реализацию региональных проектов в 2021 году
Катки в Финском парке и на стадионе «Машиностроитель» в Пскове закрылись из-за непогоды