В Тюмени блогер со спущенными штанами запускал фейерверк с руки
В интернете появилось видео, на котором тюменский блогер, чтобы привлечь внимание к своему аккаунту вышел на одну из центральных улиц города, стащил с себя штаны, и оставшись в тёмных трусах стал запускать фейерверк прямо с руки. Его разместил Telegram-канал «Актуальные новости».
Первый заряд выстрелил ввысь, а вот со вторым что-то пошло не так, и фейерверк вытрелил в другую сторону. На видео видно, что молодой человек перепугался. Но всё закончилось благополучно. Все части тела остались при блогере, обошлось без повреждений. Поступила информация, что хулиганской выходкой уже заинтересовалась полиция.
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