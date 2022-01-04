В Тюмени блогер со спущенными штанами запускал фейерверк с руки

21:29, 04 января 2022, ПАИ

В интернете появилось видео, на котором тюменский блогер, чтобы привлечь внимание к своему аккаунту вышел на одну из центральных улиц города, стащил с себя штаны, и оставшись в тёмных трусах стал запускать фейерверк прямо с руки. Его разместил Telegram-канал «Актуальные новости».

Первый заряд выстрелил ввысь, а вот со вторым что-то пошло не так, и фейерверк вытрелил в другую сторону. На видео видно, что молодой человек перепугался. Но всё закончилось благополучно. Все части тела остались при блогере, обошлось без повреждений. Поступила информация, что хулиганской выходкой уже заинтересовалась полиция.

