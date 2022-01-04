Задерживается вылет самолёта Москва - Псков из-за позднего прибытия воздушного судна
Задерживается вылет самолёта из аэропорта Внуково из-за позднего прибытия судна из Краснодара. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Предварительно вылет самолёта назначен на 23:45, сообщил директор Псковского международного аэропорта Артём Тарасов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как планируете провести новогодние каникулы?
04 января 2022
Михаил Ведерников рассказал, когда возобновят работу катки в Финском парке и на «Машиностроителе»
04 января 2022
Михаил Ведерников: Динамика снижения заболеваемости COVID-19 в Псковской области неплохая, но расслабляться не нужно
04 января 2022
Более 23 млн рублей получил Дновский район на реализацию региональных проектов в 2021 году
04 января 2022
Катки в Финском парке и на стадионе «Машиностроитель» в Пскове закрылись из-за непогоды