Задерживается вылет самолёта Москва - Псков из-за позднего прибытия воздушного судна

22:26, 04 января 2022, ПАИ

Задерживается вылет самолёта из аэропорта Внуково из-за позднего прибытия судна из Краснодара. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Предварительно вылет самолёта назначен на 23:45, сообщил директор Псковского международного аэропорта Артём Тарасов.