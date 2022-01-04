Россияне проголосовали за любимые новогодние фильмы

23:07, 04 января 2022, ПАИ

Россияне назвали самые любимые новогодние фильмы. Победила картина Эльдара рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Об этом сегодня рассказала «Комсомольская правда». На втором месте оказался фильм Александра Серого «Джентльмены удачи». Третье место досталось новогодней сказке Александра Роу «Морозко».

«Один дома» - четвёртое место. За пятое место проголосовали зрители, выбрав позицию «другое». «Чародеи» заняли шестое. «Карнавальная ночь» того же Эльдара Рязанова разместилась на седьмом.

