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Культура

Россияне проголосовали за любимые новогодние фильмы

Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром» стал любимым новогодним фильмом россиян. Фото etvnet.com

Россияне назвали самые любимые новогодние фильмы. Победила картина Эльдара рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Об этом сегодня рассказала «Комсомольская правда». На втором месте оказался фильм Александра Серого «Джентльмены удачи». Третье место досталось новогодней сказке Александра Роу «Морозко».

«Один дома» - четвёртое место. За пятое место проголосовали зрители, выбрав позицию «другое». «Чародеи» заняли шестое. «Карнавальная ночь» того же Эльдара Рязанова разместилась на седьмом.
 

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Россияне проголосовали за любимые новогодние фильмы
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