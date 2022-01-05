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Общество

Печь печенье и постные лепёшки советует сегодня народный календарь

5 января (23 декабря по старому стилю) чтят память святого Феодула, который жил в Фессалониках в III веке, когда императоры Диоклетиан и Максимилиан устраивали жестокие гонения на христиан, пишет calend.ru.

Феодул состоял чтецом при церкви. Гонители предложили ему отказаться от веры — или немедленно умереть. «Я выбираю жизнь, но жизнь вечную», — сказал Феодул. После этих слов его бросили в море с камнем на шее.

В этот день на Руси большое внимание уделяли домашним животным. Птице и скотине давали много корма, а также наводили порядок в хлеву и птичнике. Также на Федулов день пекли печенье в форме овечек, коров и птиц. Делали это для того, чтобы привлечь добрых духов и изгнать злых. А чтобы нечистая сила не оставила на выпечке следа, её сразу же заворачивали в полотенце. То же самое делали с постными лепёшками. В отличие от печенья, лепёшки не подавали к столу – их несли в хлев, где скармливали животным. Домашней птице в качестве угощения доставалось отборное зерно.

На Руси верили, что погода Федулова дня предсказывает погоду ноября. Ветер в этот день считался хорошим предзнаменованием — он сулил богатый урожай.

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