Международный разгрузочный день отмечается 5 января

10:01, 05 января 2022, ПАИ

5 января отмечается Международный разгрузочный день, пишет calend.ru.

В России и постсоветском пространстве Новый год принято отмечать обильным застольем. За несколько дней люди набирают в среднем 3-5 кг. Для активных людей эти килограммы не страшны и уходят за неделю после праздников. Однако большинство офисных работников справиться с набранными килограммами так быстро не могут.

В рамках борьбы с ожирением и лишним весом было принято решение учредить Международный разгрузочный день. Впервые праздник отмечался 5 января 2018 года. Главными правилами являются баланс белков, жиров, углеводов и дефицит калорий. Углеводы при этом лучше минимизировать, поскольку они ответственны за нестабильность сахара в крови, перепады настроения и тягу к еде, когда на самом деле в ней нет потребности организма.

В этот день рекомендуют придерживаться полноценного сбалансированного рациона с уменьшенной калорийностью. Стоит выбирать продукты и блюда с высокой пищевой ценностью. Тогда вас порадует не только результат, но и самочувствие. Если одного дня будет мало – провести такой день можно и 6 января.