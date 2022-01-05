20% жителей СЗФО испытывают угрозу увольнения

10:46, 05 января 2022, ПАИ

Угрозу увольнения сегодня испытывают до 20% опрошенных соискателей из СЗФО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе hh.ru по СЗФО.

В целом настроение у сотрудников на Северо-Западе (за исключением Петербурга и Ленобласти) в вопросе стабильности рабочего места хуже, чем у остальных россиян, и ниже, чем у соискателей-соседей – петербуржцев и жителей Ленобласти. Настроение стабильности рабочего места у жителей СЗФО держится на уровне 0,36 пункта, что ниже среднего показателя по России (0,39).

Число уверенных в стабильности своей работы в СЗФО упало на 8% по сравнению с концом 2021 года.

Ещё около 64% считают, что на данный момент риска увольнения нет. Меньше других опасаются сокращений сотрудники сферы туризма, гостиниц и ресторанов, а также начинающие карьеру и студенты.

Среди других регионов СЗФО уже больше года наиболее стабильно ощущают себя калининградцы – 8-е место в рейтинге по уверенности на текущей работе (по сравнению с 2021 годом жители области поднялись в рейтинге на 1 позицию с 9-го места). Жители Ленобласти стоят на 14-м месте по уверенности в стабильности рабочего места, петербуржцы – на 30-м месте по стране.