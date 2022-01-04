Творческий вечер Тамары Вересовой пройдёт в Пскове сегодня

11:01, 05 января 2022, ПАИ

5 января в Центральной библиотеке Пскова пройдёт творческий вечер Тамары Вересовой, сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Тамара Вересова – редактор альманаха «Псковский летописец», лауреат независимой премии Status Media в номинации «Деятель культуры», известный псковский краевед и журналист, член Союза писателей России. Тамара Вересова также является исследователем связанного с Псковом литературного наследия Вениамина Каверина и Юрия Тынянова, фондообразователем Государственного архива Псковской области и постоянным дарителем псковских библиотек. Она работала в РИА «Новости», публиковалась в газетах «Первое сентября», «Комсомольская правда», «Подмосковные известия». Кроме того, её статьи печатались на страницах вестников «Панорама», «Новости науки и техники», «Мир непознанного».

Осенью 1986 года Тамара Вересова впервые встретилась в Пскове с писателем, драматургом, сценаристом Вениамином Кавериным на праздновании 200-летия школы № 1. В апреле 1988 года Тамара Вересова встретилась с Кавериным уже на его даче в поселке Переделкино. Встреча помогла дополнить материал для будущей книги «Выдающиеся люди Псковщины» по разделу «Гимназисты». В документах, переданных Вересовой писателем, был представлен материал еще об одном известном выпускнике псковской гимназии – писателе Юрии Тынянове.

Вениамин Каверин передал с ней будущему литературному музею Пскова книги разных лет с дарственной надписью, в Псков также были привезены книги Ю. Н. Тынянова, рукописи, личные вещи. Но идея создания литературного музея до сих пор не осуществилась.

Благодаря стараниям Тамары Вересовой в издательстве «Памятники Отечества» была также переиздана книга Е. Н. Морозкиной «Псковская земля».

Программа «Имя Пскова» начнётся в Псковской городской библиотеке в 16:00. На вечере будут представлены прежние и новые издания, подготовленные Тамарой Вересовой.