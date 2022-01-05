Три района Псковской области попали в список аутсайдеров по вакцинации

10:25, 05 января 2022, ПАИ

В Усвятском, Красногородском и Пыталовском районах уровень вакцинации от коронавируса ниже, чем в других муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что с этими муниципалитетами будет проводиться предметная работа.

Михаил Ведерников отметил, что в праздничные дни темпы прививочной кампании замедлились, но показатели снова пошли в рост. В регионе выполнено 65,8% от плана, в шести районах этот уровень превысил 70%.

При этом риски усложнения эпидобстановки сохраняются, поэтому глава региона призвал жителей Псковской области соблюдать противовирусные требования в транспорте, лечебных учреждениях и общественных местах.