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Общество

Жителям Псковской области напомнили порядок и условия проведения охоты

Жителям Псковской области напомнили порядок и условия проведения охоты. В настоящий момент на территории региона зарегистрировано более 20 тысяч владельцев охотничьего оружия, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Во время охоты запрещено применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта, применять оружие при плохой видимости, а также открывать огонь по дичи близ электропроводов, открывать огонь по информационным знакам, загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон.

Во время охоты следует иметь при себе охотничий билет, разрешение на оружие, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением.

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