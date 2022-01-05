Жителям Псковской области напомнили порядок и условия проведения охоты

11:31, 05 января 2022, ПАИ

Жителям Псковской области напомнили порядок и условия проведения охоты. В настоящий момент на территории региона зарегистрировано более 20 тысяч владельцев охотничьего оружия, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Во время охоты запрещено применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта, применять оружие при плохой видимости, а также открывать огонь по дичи близ электропроводов, открывать огонь по информационным знакам, загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон.

Во время охоты следует иметь при себе охотничий билет, разрешение на оружие, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением.