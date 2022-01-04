В Костроме двое мужчин признались в убийстве пятилетней девочки
Двое задержанных мужчин признались в убийстве пятилетней девочки, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Костромской области.
4 января 2022 года девочка вышла на улице Северной Правды в Костроме на прогулку. Спустя некоторое время её забрали двое мужчин, которые скрылись в неизвестном направлении.
В поисках ребёнка принимали участие следователи и криминалисты, полицейские, а также добровольцы отряда «Лиза Алерт». Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве девочки. Тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий города Костромы.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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