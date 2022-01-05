В Псковской области третий день подряд фиксируется менее 100 новых случаев коронавируса

12:53, 05 января 2022, ПАИ

В Псковской области третий день подряд фиксируется менее 100 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

71 859 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 78 человек.

Выздоровели 68 411 пациентов (за сутки – 58), умерли 1 286 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 719 845 тестов на коронавирус (за сутки – 1 138).

Глава региона отметил, что угроза никуда не ушла, и добавил, что новая волна коронавируса может начаться уже в самом ближайшем будущем.