Псковичей приглашают посетить программу «Зимний вечер в Пушкинском Заповеднике»
Жителей Псковской области приглашают посетить программу «Зимний вечер в Пушкинском Заповеднике». Об этом сообщается в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».
Участники программы смогут узнать о праздничных традициях разных стран и светских развлечениях XIX века, историю новогодней ёлки и игрушки, о «языке цветов». Взрослые и дети поиграют в фанты и шарады, познакомятся с образцами переплетного искусства и способами создания книжного издания, попробуют сделать своими руками блокнот или книгу, а также напишут рождественские послания чернилами и пером, используя образцы эпистолярного жанра XIX столетия.
Принимаются группы от 5 до 20 человек, дети до 6 лет – бесплатно.
Мероприятие пройдёт в Научно-культурном центре заповедника сегодня, 5 января, в 18:00. Подробнее здесь.
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