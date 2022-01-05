Псковичей приглашают посетить программу «Зимний вечер в Пушкинском Заповеднике»

13:12, 05 января 2022, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают посетить программу «Зимний вечер в Пушкинском Заповеднике». Об этом сообщается в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Участники программы смогут узнать о праздничных традициях разных стран и светских развлечениях XIX века, историю новогодней ёлки и игрушки, о «языке цветов». Взрослые и дети поиграют в фанты и шарады, познакомятся с образцами переплетного искусства и способами создания книжного издания, попробуют сделать своими руками блокнот или книгу, а также напишут рождественские послания чернилами и пером, используя образцы эпистолярного жанра XIX столетия.

Принимаются группы от 5 до 20 человек, дети до 6 лет – бесплатно.

Мероприятие пройдёт в Научно-культурном центре заповедника сегодня, 5 января, в 18:00. Подробнее здесь.