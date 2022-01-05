Михаил Ведерников представил псковский деревянный сувенир-конструктор

13:27, 05 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте представил деревянный сувенир-конструктор на тему Псковской области и основных достопримечательностей.

Глава региона напомнил, что указом президента 2022-й год объявлен Годом культурного наследия народов России. Губернатор подчеркнул, что на федеральном и на региональном уровнях вопросам развития народного искусства, сохранения культурных традиций и памятников истории будет уделяться особое внимание.

Михаил Ведерников анонсировал проведение интересных мероприятий в рамках объявленного года, которые будут в том числе касаться популяризации творчества псковских мастеров, их изделий и сувениров.

«Это деревянный сувенир-конструктор на тему Псковской области и наших основных достопримечательностей. Он совсем несложный (мои дети собрали его легко и с интересом), но станет хорошим ненавязчивым украшением для любого интерьера», - заметил Михаил Ведерников, добавив, что силами Театрально-концертной дирекции Псковской области сделана пилотная серия.

Также Михаил Ведерников призвал псковичей написать в комментариях свои отзывы и предложения, которые могут войти в основу создания полноценного коммерческого продукта.

«Считаю, что такие сувениры могут в полной мере воплотить сказочное волшебство нашей богатой истории и архитектурного наследия», - добавил губернатор.