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Общество

16 административных протоколов составили на посетителей кальянной в Пскове

5 января в 00:45 была проведена проверка в кальянной на улице Рокоссовского, 22а, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В результате на посетителей кальянной составили 16 административных протоколов, на организатора – один административный материал.

В ходе рейда изъято три кальяна.

Органы исполнительной власти и подразделения аппарата администрации области совместно с органами полиции ежедневно проводят рейды по контролю за соблюдением антиковидных мероприятий (ношение масок на транспорте и в общественных местах, оказание услуг по документам о вакцинации или перенесенном заболевании предприятиями питания, размещения и т. д.). Рейды продолжатся в период новогодних и рождественских праздников.  

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