Туристический автобус с пассажирами съехал в кювет в Гдовском районе
В Гдовском районе из-за скользкой дороги туристический автобус с 23 пассажирами съехал в кювет, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».
Автобус с туристами двигался со стороны Пскова в деревню Самолва, когда съехал с дороги в кювет недалеко от деревни Низовицы. На место происшествия выезжали спасатели поисково-спасательного отряда Гдова, ГИБДД, а также сотрудники пожарного поста в посёлке Ямм.
Медицинская помощь никому не потребовалась, транспортное средство получило небольшие механические повреждения.
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