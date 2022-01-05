Туристический автобус с пассажирами съехал в кювет в Гдовском районе

14:21, 05 января 2022, ПАИ

В Гдовском районе из-за скользкой дороги туристический автобус с 23 пассажирами съехал в кювет, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».

Автобус с туристами двигался со стороны Пскова в деревню Самолва, когда съехал с дороги в кювет недалеко от деревни Низовицы. На место происшествия выезжали спасатели поисково-спасательного отряда Гдова, ГИБДД, а также сотрудники пожарного поста в посёлке Ямм.

Медицинская помощь никому не потребовалась, транспортное средство получило небольшие механические повреждения.