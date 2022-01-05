Режим чрезвычайного положения ввели в Нур-Султане

14:41, 05 января 2022, ПАИ

В Нур-Султане ввели режим чрезвычайного положения. На период действия ЧП вводится комендантский час с 23:00 до 07:00, пишет ТАСС.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице республики на срок до 00:00 (21:00 мск 18 января) 19 января 2022 года.

Кроме того, в столице будет создана комендатура. Власти усилят охрану общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

На этот период запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ. Установят особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции. «Обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ», - говорится в указе.

Третий день подряд в Казахстане не прекращаются митинги, которые связаны с повышением цен на сжиженный газ. Всё началось в Жанаозене и Актау на западе страны, где 2 января демонстрации устроили местные жители. Власти заявили, что снизят стоимость топлива, однако протесты не стихли. 4 января протесты начались в Алма-Ате, Таразе, Караганде, Шымкенте, Кызылорде, Актобе и других городах страны.