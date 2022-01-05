Мокрый снег и +2 градуса ожидается в Псковской области 6 января

17:02, 05 января 2022, ПАИ

6 января в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг на территории региона ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Температура по области -3…+2 градуса. Ветер северо-западных направлений 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.