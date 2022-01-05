Ещё 166 жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19

16:05, 05 января 2022, ПАИ

265 473 жителя Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 2645 720 жителей региона. Всего использовано 82,6 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса. Глава региона напомнил, что Усвятский, Красногородский и Пыталовский районы наиболее уязвимы перед новым штаммом «омикрон», поскольку являются антилидерами прививочной кампании.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заболели 71 859 человек, 68 411 пациентов выздоровели, 1 286 человек умерло.