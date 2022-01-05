Стало известно, как один из псковских Telegram-каналов стал лидером по охватам

16:21, 05 января 2022, ПАИ

За 2021 год корреспонденты «Псковской сводки» опубликовали в своем YouTube-канале 179 эксклюзивных видео с мест ДТП и происшествий, отработав 828 дорожно-транспортных происшествий по Псковской области.

С января по декабрь 2021 года мы почти обогнали все псковские Telegram-каналы и к новому году выйдем за пределы 3000 уникальных подписчиков, прибавив за девять месяцев 1819 подписчиков. Нам верят, и наши сообщения имеют достоверность, несмотря на смелые публикации.

Согласно статистике, дневной охват публикаций «Псковской сводки» собирает 24 800 просмотров за день. С марта по декабрь 2021 года канал опубликовал 6 703 оригинальные публикации. С января по декабрь 2021 года наши подписчики увидели 5 851 эксклюзивное фото с мест происшествий и 38 видео субботней «Псковской сводки», которая выходит каждую неделю.

«Псковская сводка» оперативно охватывает всю область, получая все больше и больше эксклюзивной информации. Мы не только освещаем события, но и рассказываем, показываем работу оперативных служб.

Наш Telegram-канал является достоверным источником, который оперативно публикует новости по ДТП и ЧП, происходящим в Псковской области. Наши новости являются эксклюзивными, и на Северо-Западе это единственный канал на подобную тематику, имеющий собственный контент.