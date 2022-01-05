Кудеверскую школу в Бежаницком районе капитально отремонтируют в 2022 году

16:44, 05 января 2022, ПАИ

В 2022 году в Бежаницком районе запланирован капитальный ремонт Кудеверской школы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Также планируется привести в порядок площадь Энергетиков – торги уже проведены, работы начнутся весной, как только установится благоприятная погода.

Глава региона отметил, что в 2021 году в Бежаницком районе в рамках региональных проектов особое внимание было уделено благоустройству, культурной и образовательной сферам.

Так, были благоустроены две значимые общественные территории: привели в порядок парк Усадище возле историко-культурного центра Философовых и сквер у вокзала.

Работы по благоустройству дворов на улицах Первомайской и Дружбы были выполнены некачественно и с нарушением сроков, поэтому подрядчик будет полностью исправлять выявленные недочёты.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» приобрели автоклуб. В шести образовательных учреждениях района создано более 500 мест для дополнительного образования детей.

Бежаницкий центр развития творчества, Кудеверская, Бежаницкая, Ашевская, Чихачёвская, Краснолученская школы получили цифровые лаборатории, робототехнику, 3D-принтеры, ноутбуки, палатки и спальные мешки, альпинистское оборудование, интерактивные карты.

В Бежаницкой средней школе создана «Точка роста» c робототехникой, микроскопами, ноутбуками, цифровыми лабораториями.