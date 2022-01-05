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Общество

Печать визиток и чертежей: причины популярности

Классическая принадлежность делового этикета в виде визиток продолжает быть востребованной, несмотря на существование более современных средств передачи информации. Внешний вид карточки, ее стиль и содержание - это представительские опции, формирующие первое впечатление об организации и топ-менеджерах. Цифровая печать визиток считается наиболее бюджетным и быстрым способом. Не менее популярными являются тиснение, шелкография и офсетная печать. Если говорить о сырье, это, как правило, бумага, пластик и картон. Реже рассматривается древесина, ткань и кожа.

На карточке содержится информация следующего характера:

  • логотип компании и ее название;
  • ФИО и занимаемая должность работника;
  • телефон, адрес и e-mail;
  • перечень услуг и продуктов компании;
  • как проехать.

К вопросу об особенностях оформления карточек и чертежей 

Как правило, изготовление визитки берет начало с разработки дизайна, нанесения текста, а также графики по определенной технике. Далее выполняется резка или перфорация. В готовом виде пакет упаковывается и доставляется клиенту.

Если тираж планируется ограниченным, лучшим вариантом будет цифровой вид печати. Оттенки достаточно яркие, а картинки четкие - такая печать чертежей и визиток недорогая и времени требует немного. Что касается крупных партий, здесь рассматривается офсетная техника, допускающая пару вариантов послепечатной обработки. В общем, техника выбирается на основании макета, сырья, положенного в основу создания карточек, а также тиража.

Цена зависит от используемой технологии, тиража, вида послепечатной обработки, срочности.

Какие возможности предлагает типография Tprint?

Прежде чем оформлять заказ, желательно подумать о виде товара. Дело в том, что к заказу доступны изделия евростандартного размера, двойные и прочие. Мы работаем как с готовыми вариантами, так и можем предложить индивидуальный макет. После его утверждения чертеж готовится к производству. Стоимость оглашается до начала мероприятий. В типографии есть и другие виды продукции полиграфического типа - от блокнотов и папок до брошюр и прочих.

Среди достоинств сотрудничества с Tprint нужно отметить следующие:

  • профессионализм специалистов при создании чертежей;
  • выгодная стоимость услуг;
  • соблюдение производственных сроков;
  • отсутствие в тираже разнотона.

При необходимости по всем вопросам можно связаться с нашими менеджерами.

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