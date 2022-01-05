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Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл IV этап гонки грузовиков ралли-марафона «Дакар»

Фото: ТАСС / Zuma

На IV этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков победу одержал экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер». Соревнование проходит в Саудовской Аравии, сообщает «Пятый канал».

Спецучасток длиной 465 километров экипаж Николаева преодолел за 4 часа 14 минут 46 секунд. Вторым к финишу пришел экипаж Антона Шибалова, отставший от лидера на 3 минуты 35 секунд. Тройку лидеров замкнул экипаж Дмитрия Сотникова с отставанием на 5 минут 35 секунд. Оба экипажа тоже представляют команду «КАМАЗ-мастер».

После четырёх этапов гонки зачёт грузовиков возглавляет Сотников с результатом 15 часов 2 минуты 53 секунды. Далее идут Николаев и Шибалов.

В зачете у внедорожников победу на четвертом этапе праздновал саудовский гонщик Язид Аль-Раджи на Toyota. Вторым к финишу пришел Нассер Аль-Аттие из Катара, третьим — легендарный француз Себастьен Леб. Россиянин Владимир Васильев по итогам спецучастка проиграл 14 минут победителю.

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