«На связи Псков!»: Юлия Пересильд провела прямой эфир в Instagram для своих подписчиков

20:59, 05 января 2022, ПАИ

Буквально только что закончился прямой эфир в Instagram-аккаунте актрисы и уроженки Пскова Юлии Пересильд. Надо отметить, что выходила в эфир она из псковской квартиры, потому что приехала на праздники в родной город.

Поводом для разговора послужил выход на стриминг-площадке «Кинопоиск HD» нового фильма с участием Юлии «Солнечная линия». Юлия ответила на вопросы подписчиков о съёмках этой картины.

«Если когда-нибудь выйдет фильм о фильме, на что я очень надеюсь, то вы увидите, например, что в сцене драки мы с Андреем (Андрей Бурковский – партнёр Юлии в этом фильме) уже просто лежали на полу и я ему говорила: «Убей уже меня», – смеётся актриса.



Актёры во время съёмок выматывались очень сильно. Картину снимали сразу десятью камерами с разных точек.



«К концу дубля мы были совершенно потные и грязные. Потом мы мылись, сами готовились к съёмкам и готовили реквизит. С Андреем мы давно партнёрствуем в кино, и если бы не его поддержка, убиться было бы легко», – поблагодарила Юлия Андрея.



Кстати, во время проведения прямого включения Андрей смог присоединиться к партнёрше по фильму.

«Есть три самых тупых вопроса, которые задают журналисты актёрам-киношникам: «О чём фильм?», «А он уже вышел?» и «Расскажите смешные случаи со съёмочной площадки». Вот мы сейчас и попросим Андрея рассказать смешные случаи со съёмочной площадки», - сказала Юлия, обращаясь к Андрею.

«Смешно было, когда ты восстанавливалась между дублями. Лежала с альгинатной маской на лице, а я тебя снимал. Ты не видела. Я тебе потом покажу это видео», - вспомнил Андрей Бурковский.

По его признанию, сам он фильма ещё не видел. Но поблагодарил всех, кто задавал вопросы.

Премьера картины режиссёра Бориса Хлебникова «Солнечная линия» состоялась 2 января в «Кинопоиске».