Самая красивая девушка России живёт в Себежском районе

21:14, 05 января 2022, ПАИ

Самая красивая 16-летняя девочка России живёт в деревне Кицково Себежского района и учится в Идрицкой средней школе, пишет районная газета «Призыв».

Светлана Мелихова стала победительницей конкурса «Самая красивая девочка России» сезона 2021.

«Меня зовут Светлана, приветствую всех! Надеюсь на тёплый приём и успех! О себе расскажу объективно – весела и во всем позитивна. Учусь в 11 классе, кем хочу стать, ещё не определилась. Хочу быть всегда под номером первым, чтоб младшему брату во всем быть примером. Занимаюсь вокалом, состою в вокально-инструментальном ансамбле своей школы, часто выступаю на концертах», - написала Светлана в своей анкете на сайте конкурса.



Итоги конкурса «Самая красивая девочка России» сезона 2021 подведены 31 декабря.



Светлана Мелихова заняла 1-е место в возрастной категории 16 лет.



В конкурсе приняли участие 50 105 девочек из разных уголков страны. В полуфинал конкурса прошли победители экспресс-конкурсов, а также участницы, занявшие первые 10 мест по голосам в своей возрастной категории. Членами жюри и партнерами конкурса путем голосования были выбраны 54 участницы, занявшие 1, 2 и 3 места в своей возрастной категории. Дополнительно предусмотрены номинации для участниц, которые два и более раз победили в экспресс-конкурсах, но не вошли в тройку победителей. Также по сумме баллов была выбрана самая красивая девочка России среди всех участниц, которая станет лицом журнала «Дети России».

Всероссийский онлайн-конкурс «Самая красивая девочка России» проходит один раз в год. В нем могут принимать участие девочки от 0 до 17 лет. В конкурсе определяются победители в каждой возрастной категории.