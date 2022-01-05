Распределены призовые места в первенстве Пскова по мини-футболу среди школьников

22:38, 05 января 2022, ПАИ

Стали известны победители в первенстве детского турнира по мини-футболу в Пскове.

Победители и призёры:

1 место. «Спартак-Юниор» (12-1)

2 место. «Псков» (1)

3 место. «Стрела» (2)

Лучший игрок турнира – Кирилл Ефремов («Спартак-Юниор» 12-1).