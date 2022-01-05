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Спорт

Распределены призовые места в первенстве Пскова по мини-футболу среди школьников

Стали известны победители в первенстве детского турнира по мини-футболу в Пскове. 

Победители и призёры

1 место. «Спартак-Юниор» (12-1) 
2 место. «Псков» (1) 
3 место. «Стрела» (2) 

Лучший игрок турнира – Кирилл Ефремов («Спартак-Юниор» 12-1).

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