Православные христиане отметят Рождественский сочельник

09:08, 06 января 2022, ПАИ

Вечером 6 января отмечается Рождественский сочельник, канун Рождества, сообщает calend.ru.

В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление ведётся именно от Рождества Христова.

На Руси же этот праздник был особенно любим. Сочельник – навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво – размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений за Богослужением «Волхви же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Главное кулинарное событие Рождества – это ужин в сочельник. В канун Рождества обязательно клали на стол пучок свежего сена – в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем двенадцать блюд – по числу апостолов – и все блюда были постными.

На этот день в народе существовало множество примет. Например, нельзя было уходить из дома – иначе скотина по весне будет плутать по лесам. Говорили также: на святой вечер ткать – несчастью угождать. По многим признакам судили о будущем урожае. Ясный день сулил, что уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле. Звезды в небе предвещали большой урожай черники, иней и глубоко промерзшая земля – урожай хлеба, черные тропинки на снегу – урожай гречи. Говорили, что если Млечный Путь полон звёзд, то погода будет солнечной.