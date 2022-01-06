Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Православные христиане отметят Рождественский сочельник

Вечером 6 января отмечается Рождественский сочельник, канун Рождества, сообщает calend.ru.

В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление ведётся именно от Рождества Христова.

На Руси же этот праздник был особенно любим. Сочельник – навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво – размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений за Богослужением «Волхви же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Главное кулинарное событие Рождества – это ужин в сочельник. В канун Рождества обязательно клали на стол пучок свежего сена – в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем двенадцать блюд – по числу апостолов – и все блюда были постными.

На этот день в народе существовало множество примет. Например, нельзя было уходить из дома – иначе скотина по весне будет плутать по лесам. Говорили также: на святой вечер ткать – несчастью угождать. По многим признакам судили о будущем урожае. Ясный день сулил, что уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле. Звезды в небе предвещали большой урожай черники, иней и глубоко промерзшая земля – урожай хлеба, черные тропинки на снегу – урожай гречи. Говорили, что если Млечный Путь полон звёзд, то погода будет солнечной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

06 января 2022

Охрана космодрома Байконур усилена на фоне протестов в Казахстане
06 января 2022

Более 298 млн человек в мире заразились COVID-19
06 января 2022

Православные христиане отметят Рождественский сочельник
06 января 2022

Коечный фонд для больных коронавирусом в Псковской области заполнен менее чем на 75%
05 января 2022

В Великих Луках прошел межрегиональный флешмоб «С именем Матросова»
05 января 2022

Самая красивая девушка России живёт в Себежском районе
05 января 2022

Фотофакт: Волшебная зима во Дворе Подзноева в Пскове
05 января 2022

В одном из дворов Великих Лук проходит новогодний праздник

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...