Более 298 млн человек в мире заразились COVID-19

09:23, 06 января 2022, ПАИ

По состоянию на утро 6 января в мире зарегистрировано 298 289 922 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 482 253 человека. Количество выздоровевших – 256 860 439.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 58 805 186. В этой стране от коронавируса умерло 853 612 человек, выздоровело – 41 999 896.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 585 984 человека, 9 600 728 пациентов выздоровело, 313 015 – умерло.