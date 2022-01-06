Охрана космодрома Байконур усилена на фоне протестов в Казахстане

09:31, 06 января 2022, ПАИ

Охрана ключевых объектов космодрома Байконур усилена в связи с протестами в Казахстане. Об этом в своём Telegram-канале написал руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Дмитрия Рогозина, оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе. Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома усилена, уточнил он.

Напомним, массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ с 1 января. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Силовики применили газ и светошумовые гранаты. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране.

В результате режим чрезвычайного положения на фоне непрекращающихся беспорядков введён на территории всего Казахстана.

В ночь на 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».