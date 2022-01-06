В Псковской области четвёртый день подряд фиксируется менее 100 новых случаев заражения COVID-19

09:44, 06 января 2022, ПАИ

В Псковской области четвёртый день подряд фиксируется менее 100 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников, за последние сутки коронавирус подтвердили у 78 человек, всего в регионе коронавирусной инфекцией заразилось 71 937 человек.

Выздоровели 68 452 пациента (за сутки – 41), умерло 1 286 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 720 566 тестов на коронавирус (за сутки – 721).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.