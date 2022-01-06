Более 68 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
С начала пандемии в Псковской области от коронавируса вылечились 68 452 пациента, за сутки от COVID-19 в регионе вылечился 41 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
За сутки коронавирус подтвердили у 78 человек в регионе, всего COVID-19 заразилось 71 937 жителей Псковской области.
Умерло 1 286 инфицированных коронавирусом человек. Специалисты провели 720 566 исследований на коронавирус (за сутки – 721).
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