Более 720 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

10:46, 06 января 2022, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 721 тест на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 720 566, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 71 937 человек, 68 452 пациента выздоровело, 1 286 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.