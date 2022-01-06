Более тысячи человек пострадали в результате беспорядков в Казахстане

11:00, 06 января 2022, ПАИ

В результате беспорядков в Казахстане пострадали более тысячи человек. Об этом 6 января заявили в министерстве здравоохранения страны.

«Более тысячи человек в разных регионах Казахстана пострадали в результате массовых беспорядков, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации, сообщили в минздраве. От действий преступников пострадали более десяти медицинских работников», – рассказали в выпуске новостей на государственном телеканале «Хабар 24».

Напомним, массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ с 1 января. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Силовики применили газ и светошумовые гранаты. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране.

В результате режим чрезвычайного положения на фоне непрекращающихся беспорядков введён на территории всего Казахстана.

В ночь на 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Коллективные миротворческие силы ОДКБ уже направлены в Казахстан.