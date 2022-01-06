Более 265 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19

11:32, 06 января 2022, ПАИ

265 669 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделал 265 901 житель региона, ревакцинировано 31 538 человек.

Всего использовано 82,6 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 71 937 человек, 68 452 пациента выздоровели, 1 286 человек умерло.