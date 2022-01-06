Похитителей продуктов и спиртного задержали в Пскове

11:42, 06 января 2022, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в кражах, сообщили Псковскому агентству информации в управлении Росгвардии по Псковской области.

5 января в 14:28 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 55-летнюю псковичку, которая пронесла через кассовый узел продукты питания на сумму три тысячи рублей, при этом не заплатив за них.

В этот же день в 15:30 в магазине на улице Коммунальной сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.