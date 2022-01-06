285 случаев заболеваний животных выявили в Псковской области

12:02, 06 января 2022, ПАИ

285 случаев заболеваний животных выявили в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В 2021 году в Псковской области сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в рамках эпизоотического мониторинга отобрали 7 100 проб крови животных для проведения исследований на различные опасные болезни животных.

В подведомственных лабораториях выявили 285 положительных результатов. Среди обнаруженных заболеваний можно отметить африканскую чуму свиней, лейкоз, болезнь Шмалленберга, лептоспироз крупного рогатого скота.

В результате были введены ограничительные мероприятия (африканская чума свиней, лейкоз, лептоспироз крупного рогатого скота), а также подтверждено неблагополучие хозяйств (лейкоз крупного рогатого скота).