Трое детей и трое взрослых пострадали в крупном ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель

12:40, 06 января 2022, ПАИ

Трое детей и трое взрослых пострадали в крупном ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель, передаёт корреспондент газеты «Струги».

ДТП произошло на 240-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель, недалеко от деревни Катежно в Стругокрасненском районе. Столкнулись два автомобиля Geely и Volvo.



Фото: Газета «Струги»



Фото: Газета «Струги»



Фото: Газета «Струги»



Фото: Газета «Струги»



Фото: Газета «Струги»



Фото: Газета «Струги»



Фото: Газета «Струги»













По словам очевидцев, водитель автомобиля Geely, двигаясь из Пскова в сторону Санкт-Петербурга, не справилась с управлением, в результате чего машина столкнулась с Volvo. Автомобиль Geely улетел в кювет.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель-женщина автомобиля Geely, а также пассажиры – женщина и двое детей четырёх лет. Также в ДТП пострадали водитель автомобиля Volvo и пассажир этой машины – девочка.

Двух детей уже госпитализировали в медицинское учреждение. Остальных пострадавших осматривают на месте ДТП.

На месте ДТП работают дорожные работники, сотрудники ДПС, МЧС и скорой медицинской помощи.

Причины и подробности ДТП уточняются.