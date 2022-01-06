Более 15 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

12:58, 06 января 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 15 316 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

5 января в стране зафиксировано 802 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 22 949 человек.

Всего по состоянию на 6 января в России выявлено 10 601 300 случаев заболевания коронавирусом, 9 623 677 человек выздоровело, 313 817 – умерло.