Более 15 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 15 316 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
5 января в стране зафиксировано 802 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 22 949 человек.
Всего по состоянию на 6 января в России выявлено 10 601 300 случаев заболевания коронавирусом, 9 623 677 человек выздоровело, 313 817 – умерло.
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